Bachelor-Schock: Eine der Ladys geht sofort

Gefühlschaos in Mexiko: der nächste Kuss, ein vorzeitiger Abschied und eine unvorhersehbare Entscheidung... So wird die neue Folge von "Der Bachelor" am 30.1. um 0:15 auf RTL!

Sofort raus

Halbzeit in Los Cabos! Noch 11 Frauen sind im Rennen um die begehrte letzte Rose. Einige von ihnen ziehen alle Register, doch wer meint es wirklich ernst? Bachelor Andrej merkt, dass ihm die Zeit davonrennt, und will in dieser Woche herausfinden, wie die Reise weitergeht: "Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ein Gespräch zu führen. Um zu schauen, ob das noch das Richtige ist hier - für uns alle!"

Darum bittet er zum Date: Zwei Damen lädt der Bachelor zu sich in die Villa ein. Als Cecilia und Nathalia ihre Namen hören, ist die Freude zunächst groß. Von dem Date erhofft sich Andrej mehr Klarheit: "Bei Cecilia und Nathalia bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie das hier wollen - auch mit mir." In Einzelgesprächen will er mehr über die Beweggründe der Ladys herausfinden. Was die zwei zu Beginn des Dates nicht ahnen: Für eine von ihnen ist das Abenteuer Mexiko danach direkt vorbei. Welche Dame schafft es, sich Andrej gegenüber zu öffnen, und wer muss die vorzeitige Heimreise antreten?

Gewitterwolken

Während Andrej sich darüber Gedanken macht, welche der Damen mit vollem Herzen dabei sind und wer womöglich nur ein Spiel spielt, ziehen Gewitterwolken über der Ladys-Villa auf. Zwischen Eva und Cecilia fliegen ordentlich die Fetzen, Cecilia wirft der 26-Jährigen an den Kopf: "Ich sag dir, ich mag dich nicht. Du bist für mich falsch!" Lässt sich Eva diesen Angriff gefallen oder droht die Stimmung endgültig zu kippen?

