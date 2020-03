Wioleta oder Diana? Für welche Frau wird sich Bachelor Sebastian Preuss heute im (aufgezeichneten) Finale der Kuppelshow "Der Bachelor" entscheiden?

Nach den letzten beiden Dates steht die letzte Nacht der Rosen bevor. Doch noch immer herrscht beim Bachelor Gefühlschaos: „So viel Unklarheit. Und dann noch eine Entscheidung treffen. Auf was soll ich da hören?“ Kurz vor der finalen Entscheidung erklärt er unter Tränen: „Was in mir vorgeht, habe ich noch nie durchgemacht.“ Für welche Frau wird er sich am Ende entscheiden? Für keine! Die Rose bleibt in der Vase... "Ich glaub, dass wir uns nicht weiter entgegen kommen können, ich glaub, ich kann dir nicht aus tiefstem Herzen diese Rose geben" mit diesen Worten serviert er die einstige Favoritin Wio ab. Kurz darauf trifft es auch Diana...