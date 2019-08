Bachelorette Gerda: Erster Kuss mit IHM

Zu einigen heißen Momenten zwischen der Bachelorette und ihren Jungs kam es bereits. So prickelte es zwischen Gerda und Andreas beim sexy Gladiatoren-Shooting. Der 27-jährige Kandidat schwärmte danach, dass es ein ganz spezieller Moment zwischen ihm und ihr gewesen sei.

Tim ging nicht aufs Ganze

Erster Kuss

Auch beim Date mit dem Polizisten Tim knisterte es ordentlich. Gerda schmiegte sich an ihn, grinste den 25-Jährigen an. Doch dieser wollte es, trotz Sympathiebekundungen, langsam angehen lassen. In der neuen Folge vom 8.8. geht es ans Eingemachte. Die Bachelorette bekommt ihren ersten Kuss! Und der Auserwählte ist - Keno! Die genauen Umstände werden natürlich erst in der Sendung verraten. Was aber schon sichtbar wird im Trailer: Die Eifersüchteleien unter den Kandidaten werden immer ärger!

Diashow Bachelorette: Die heißen Kandidaten "Stille Wasser sind ja oft tief …"



" Kampfgeist ist mein zweiter Vorname"



Der Gleitschirm- und Drohnenpilot sagt: "Mein größter Lebenstraum ist es, im Alter mehr Erinnerungen zu haben als Träume"



"Wir sind hier 20 geballte Testosterontiere …"



"Der moderne Mann kann kochen, macht Fitness und kennt sich mit Klamotten aus"



"Sei dankbar für das, was du hast"



„Ich bin kein Mann für eine Nacht, sondern fürs Leben"



"Einen gesunden Lifestyle finde ich sexy und anziehend!"



"Der frühe Vogel kann mich meistens mal …"



"Die anderen Kandidaten haben nicht dasselbe Feuer in den Augen wie ich"



"Humor steht bei mir an erster Stelle"



"Ein Lächeln, ein paar Blicke … ich flirte gerne auf die altmodische Art"



"Ich hasse es alleine zu sein"



" Ich kämpfe um alles, was mir wichtig ist - und zwar bis zum Schluss!"



"Ich werde mit Charakter und Charme punkten"



"Ich liebe einfach alle Frauen …"



"Es ist mir sehr wichtig, dass ich gepflegt aussehe"



"Wenn ich liebe, dann richtig"



"Mich bringt nichts aus der Ruhe"



"Für die Richtige würde ich einen Gang zurückschalten"



1 / 20