Bachelorette: Verrät DAS den Sieger?

Am Mittwoch, 5.9., ist es soweit und die aktuelle "Bachelorette", die dunkelhaarige Nadine Klein (32), wird ihren Traumprinzen erwählen. Zwei stehen noch zur Auswahl: Personaltrainer Alexander (29) und Model Daniel (27). Wer von den beiden feschen Herren das Rennen macht, steht bereits fest. Denn die Bachelorette ist kein Live-Format. Trotzdem soll bis zum großen Finale streng geheim bleiben, wer der Gewinner ist... Dafür sorgen gut formulierte Verträge, die sogar eine Sex-Klausel enthalten (Lesen Sie dazu alles HIER).

Foto beweist...

Einer der Herren hat sowohl bei den Fans als auch in den Medien die Nase vorn: Alexander! Und wie es so ist, ganz kurz vor dem Finale, soll ein Bild nun beweisen, wer der Gewinner ist. Auf dem Insta-Account von Alexander ist ein Bild mit der "Bachelorette" beim Dreamdate zu sehen. Darauf strahlen beide so sehr, kuscheln innig, dass Fans meinen, nur ER kann ihr Herz erobert haben. Ob dem wirklich so ist, das sehen wir im dramatischen Finale der Kuppelshow.