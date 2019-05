Beauty-Booster überzeugen bei '2 Minuten 2 Millionen'

Der Customizing-Trend ist in der Kosmetik angelangt. Statt Pauschallösungen will man heutzutage Produkte, die an die eigenen Wünsche angepasst sind. Die Österreicherin Andrea Weinzierl hat sich dem Thema personalisierbarer Pflege angenommen und ein Produkt entwickelt, das die eigenen Beauty-Lieblinge aufwertet. "Addmixx" heißen die vier Konzentrate, die jedem Pflegeprodukt eine Extraportion Sonnenschutz, Anti-Aging, Vitamine oder Detox verpassen. Die hoch konzentrierten Wirkstoffe können mit jeder Lotion, Creme oder auch Make-up gemischt werden und runden die eigenen Schönheitsfavoriten ab. Kein Kosmetikprodukt kann alle Hautpflegebedürfnisse und Veränderungen der Haut abdecken, daher ist ein Add-on eine clevere und budgetfreundliche Lösung. Insbesondere das Thema Sonnenschutz kommt bei Make-up oft zu kurz, was mit ein paar Tropfen vom Sunblocker-Konzentrat schnell gelöst werden kann.



Idee räumte bei "2 Minuten 2 Millionen" ab

Andrea Weinzierls Konzept überzeugte auch die Jury der Investoren-Sendung "2 Minuten 2 Millionen". Katharina Schneider vom Media Shop schlug zu und sicherte sich Firmenanteile von "Addmixx". Auch der REWE-Konzern erkannte das Potenzial der Beauty-Booster und vergab ein Bipa-Ticket: Ab sofort gibt es "Addmixx" in allen Bipa-Filialen in Österreich.

© ADDMIXX



Clean und vegan

Die "Addmixx"-Konzentrate sind vegan, frei von synthetischen Zusätzen, wurden nicht an Tieren getestet und auf Basis reiner Inhaltsstoffe antiallergen, reizarm, ohne Farbstoffe und Parfüme. In den Rezepturen findet man auch keine Silikone, PEG Derivate oder Parabene.

Mehr Infos und Shop unter www.addmixx.com