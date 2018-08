Big Brother: Chethryn macht Schluss mit Daniel

Katja und Chethrin lästern: Ob Cora auf Daniel steht?

Keine Besitzansprüche

Egal, Chethrin hat sowieso keinen Bock mehr auf den Bachelor: "Das ist ja deren Sache, da mische ich mich nicht ein, ich habe ja keine Besitzansprüche an Daniel. Wenn das Daniels Geschmack ist… Ich finde Daniel von der Hülle her attraktiv, aber beziehungstechnisch: Ich weiß nicht. Flirten ist okay, aber was Festes eher nicht so. Er macht so Sachen, die gehen gar nicht bei einem Mann, das sind Kleinigkeiten auf die ich achte, zum Beispiel machen wir uns Tee und dann bringt er lieber dem Johannes einen und fragt mich nicht ob ich einen möchte. Die Tür aufhalten ist auch nicht drin. Oder 'Guten Morgen' sagen oder 'Gute Nacht'. Das hat ja nichts mit Flirten zu tun. Wirklich ganz banale Dinge, die selbstverständlich sind, die ich aber nicht an ihm entdeckt habe. Seitdem betrachte ich die Situation ein bisschen anders und ich glaube, das merkt er auch."

Alles aus?

Chethrins Fazit: "Schade eigentlich." Dabei wurde den beiden schon ganz lange eine Liaison nachgesagt und auch im Container ging es heftigst zur Sache. Ob wirklich alles aus ist? Wir erfahren es in der nächsten Folge von Big Brother. Raus ist übrigens: Katja!