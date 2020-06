Mit dem Song Contest ist es dieses Jahr bekanntermaßen nichts geworden. Da kommt ein Film rund um die Kultveranstaltung gerade recht. Auf Netflix kann der Streifen "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" seit Kurzem gestreamt werden.

Ferrell, der durch seine schwedische Ehefrau zum Song-Contest-Fan wurde und gemeinsam mit Andrew Steele das Drehbuch verfasst hat, ist als tollpatschiger Isländer Lars Erickssong zu erleben. Seit seiner Kindheit hat er nur ein großes Ziel: den Song Contest zu gewinnen. Eisern verfolgt er dieses Vorhaben mit seiner Formation Fire Saga, zur Seite steht ihm dabei allen voran seine Jugendfreundin Sigrit Ericksdottir (Rachel McAdams). Nur sonst kann im heimatlichen Husavik niemand etwas mit der Vorliebe der beiden anfangen, schon gar nicht Lars' griesgrämiger, aber äußerst gut aussehender Vater Erick (Pierce Brosnan). Trashige Musikvideos und mörderische Elfen sind hier ebenso zu erleben wie skrupellose Finanzchefs und ein Land, das von seinen Vertretern nicht gerade viel hält. Denn allen Unkenrufen zum Trotz schaffen es Fire Saga durch die isländische Vorauswahl und reisen nach Schottland zum Song Contest 2020.

Liebevolle ESC-Hommage

In Edinburgh angekommen (wo 1972 übrigens tatsächlich ein ESC über die Bühne gegangen ist), wird "The Story of Fire Saga" schließlich doch noch zur liebevollen Hommage an den Gesangswettbewerb, mit den obligatorischen parodistischen Elementen. Immerhin haben Ferrell und Co durch Dreharbeiten in der Song-Contest-Halle von Tel Aviv 2019 ziemlich viel Originalflair der Veranstaltung einfangen können, bis hin zu etlichen fiktiven Auftritten, die man sich so durchaus auch beim echten Bewerb vorstellen könnte.

Conchita stimmgewaltig mit dabei

Aber was wäre ein Film über den Song Contest ohne echte Teilnehmer? Alexander Rybak, Salvador Sobral, Loreen, Jamala und Netta, sie alle kommen hier zu ihren (zugegebenermaßen kurzen) Ehren. Und ja, auch unsere Song-Contest-Queen Conchita Wurst darf in diesem bunte Reigen nicht fehlen. In einem weißen Hauch von nichts hört man sie stimmgewaltig beim Sing Along mitmachen. Außerdem trifft man noch auf den britischen Song-Contest-Kommentator Graham Norton sowie Wiwiblogger William Lee Adams, die dem Film somit gewissermaßen ihren Segen geben. Eigentlich kein Wunder, ist doch auch die European Broadcasting Union als Veranstalterin des ESC bei "The Story of Fire Saga" produzierenderweise mit an Bord.