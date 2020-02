Die beliebtesten Kandidaten aus 17 Jahren " Deutschland sucht den Superstar " trafen in einer RTL-Show am 18.2. noch einmal aufeinander. Sie schwelgten in Erinnerungen, sprachen über ihre heutigen Jobs und wie DSDS ihr Leben verändert hat. Mit dabei u. a.: Juliette Schoppmann, Menowin Fröhlich, Mehrzad Marashi, Daniele Negroni, Lisa Bund, Mike Leon Grosch, Linda Teodosiu, Benny Kieckhäben, Gracia Baur, Vanessa Neigert, Joey Heindle.