Dancing Stars: Opern-Diva Ushakova tanzt mit

Jetzt sind die Dancing Stars komplett, die letzten tanzenden Promis wurden bekannt gegeben! Schauspielerin Edita Malovčić, Fußballlegende Andreas Ogris, Schauspieler Christian Dolezal („M – Eine Stadt sucht einen Mörder“), Ski-Weltmeisterin Michaela Kirchgasser und Opernstar Natalia Ushakova sind auf dem ORF-Parkett mit dabei, wenn am Freitag, dem 6. März 2020, „Dancing Stars“ in die 13. Runde geht. Damit ist nun die „Dancing Stars“-Promiriege fixiert: Weiters tanzen bei der aktuellen Staffel Moderatorin Silvia Schneider, Dragqueen Tamara Mascara, Sänger Cesár Sampson, Boxer Marcos Nader und Moderator Norbert Oberhauser. Durch die zehn Shows führen einmal mehr Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger.

Ogris, Malovčić, Dolezal, Kirchgasser und Ushakova wagen den Schritt aufs ORF-Parkett

Fußballlegende Andreas Ogris über seine Tanzerfahrung: „Ich habe gar keine tänzerische Erfahrung, aber ich lasse mich darauf ein, weil es eine neue Erfahrung ist, die man machen kann und meine Frau hat dann vielleicht auch eine Freude mit mir, wenn ich tanzen kann.“ Über „Dancing Stars“: „Der Ballroom wird natürlich eine neue Umgebung für mich, ein neuer Platz, wo ich mich beweisen kann. Und ich denke, im Kopf wird genau das gleiche passieren wie am Fußballplatz, es wird sich ein Schalter umlegen und ich werde versuchen, das Beste zu geben.“

Schauspielerin Edita Malovčić: „Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut. Dieses nonverbale Geschichten-Erzählen beim Tanzen, nur mit meinem Körper, ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr interessiert und wo ich mich herausgefordert fühle. Und da ich meistens nicht für so lange Zeit in Projekte eingebunden bin, finde ich es toll, für bis zu vier Monate zu wissen, was ich tun werde und was das Ziel ist.“ Und über ihre Tanzerfahrung weiter: „Eigentlich habe ich gar keine Tanzerfahrung. In der Jugend habe ich mich, wie alle in der Tanzschule waren, dagegengestellt und später habe ich diese Grundausbildung schon vermisst. Die Tendenz dazu hatte ich, aber bisher nie die Ambition.“

Schauspieler Christian Dolezal: „Nachdem ich angefragt wurde, habe ich mir online angesehen, wie das so abläuft. Dann habe ich diese Langsamen Walzer, Tangos und Rumbas gesehen – und das ist sehr schön. Dann habe ich zugesagt und jetzt bin ich bei ‚Dancing Stars‘“. Und weiter: „Beim Tanzen kann man bei mir von einer ausgewachsenen Unbegabung sprechen. Wie ich bei anderen ,Dancing Stars‘ gesehen habe, wie die im Ballroom mit diesem tollen Orchester tanzen, da habe ich mir gedacht ‚das möchte ich schon auch können‘ – ob das dann bei mir auch so schön aussehen wird, das werden wir noch sehen.“

Michaela Kirchgasser: „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Chance bekomme. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Geschichte. Die Bewegungen sind anders als beim Skifahren, man muss natürlich hart trainieren und der Vorteil ist vielleicht, dass wir als Skifahrerinnen das gewohnt sind. Es ist eine spannende Reise, auf die ich mich freue und ich bin bereit den ganz, ganz langen Weg zu gehen.“ Über die Tanzerfahrung: „Ich glaube schon tanzen zu können, für das Tanzparkett auf Hochzeiten reicht’s. Das einzige, das ich immer höre ist, dass ich gerne führe, das wird vielleicht das größte Problem.“

Ushakova: "Hatte Zeit"

Natalia Ushakova: „Ich habe schon seit Jahren überlegt mitzumachen, weil ich diese Sendung liebe. Aber ich hatte bisher Verpflichtungen in meinem Beruf, weshalb es nicht möglich war. Dieses Mal hatte ich Zeit und plötzlich kam der Anruf, den ich gar nicht erwartet habe. Ich habe mich sehr gefreut und überlegt, aber in meinem Kopf war gleich ‚Mach das!‘. Ich bin sehr froh und glücklich, dass ich mitmachen kann, aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich das gut machen will und schön tanzen können möchte.“ Über die Tanzerfahrung: „Ich habe als Opernsängerin eine Ausbildung in Ballett gehabt, das habe ich aber oft geschwänzt. Ich liebe jede Art von Tanz und Bewegung und ich bin begeisterte Tänzerin in meiner Seele. Aber so professionell habe ich noch nie getanzt, außer den Tanz der sieben Schleier als Salome.“