Nach den Homedates in Deutschland geht es für Sebastian und seine drei verbliebenden Herzdamen dahin zurück, wo alles anfing: Nach Mexiko.

Besondere Dates mit Sebastian

An den unterschiedlichsten Orten des Landes warten auf Desiree, Diana und Wioleta drei ganz besondere Dreamdates. Noch ist für den Bachelor alles offen: "Ich habe noch keine Schlüsse gezogen, aber nach diesen drei Dreamdates werde ich mir viele Gedanken machen. Werde nochmal über alles nachdenken und auch die richtige Entscheidung treffen."

© TVNOW

Das erste Dreamdate führt Sebastian und Diana nach Cozumel, eine kleines Inselparadies vor Yucatán. Bei kühlen Drinks am Strand herrscht ausgelassene Stimmung zwischen den beiden. Beim gemeinsamen Baden im Meer können sie schnell wieder da anknüpfen, wo sie in Mexiko aufgehört haben und so lässt der erste Kuss nicht lange auf sich warten. Dass Diana nicht die Einzige ist, mit der Sebastian in dieser Woche romantische Stunden verbringen wird, blendet sie aus: "Wenn wir Zeit zu zweit verbringen, denke ich überhaupt nicht über die anderen nach." Ein romantischen Candle-Light-Dinner ist der gelungene Abschluss des Tages.

© TVNOW

Toller Liebhaber

Auch die Nacht verbringen die beiden erstmals zusammen. Was hier passiert ist? Der Bachelor gibt sich geheimnisvoll: "Ja, wir sind uns sehr nah gekommen, auch viel intensiver, als ich gedacht hätte zuvor. " Auch Diana gerät am nächsten Tag ins Schwärmen: "Der Basti ist ganz toll. Ein ganz toller Kuschler und Liebhaber ." Sagt sie wirklich Liebhaber? Da muss sie sich wohl verplappert haben, denn ob es in der Nacht des Dreamdates zu mehr als nur Küssen und Kuscheln kam, bleibt eigentlich geheim...