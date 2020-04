Die Bollywood-Legende starb am Mittwochmorgen im Alter von 53 Jahren in einem Krankenhaus in Mumbai, teilte seine Familie mit. Der Schauspieler hatte im Jahr 2018 öffentlich gemacht, dass bei ihm ein neuroendokriner Tumor diagnostiziert wurde.

Bekannt wurde Khan für seine zahlreichen Hauptrollen in Bollywoodfilmen. Internationale Bekanntheit erlangte er durch seine Rollen in „Slumdog Millionär“, „Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“ und „Jurassic World“.