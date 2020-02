'Friends'-Reunion offiziell bestätigt!

"Nach 15 Jahren, neun Monaten und unzähligen Fan-Anfragen" kommt die Kult-Serie "Friends" wieder zurück ins TV, wie WarnerMedia nun mitteilte. Gedreht wird in Originalbesetzung am Originalschauplatz, der Stage 24 der Warner Bros. Studios in Los Angeles.

Ab Mai auf HBO Max

Ab Mai soll die Friends-Fortsetzung auf der Streaming-Plattform HBO Max zu sehen sein, genauso wie alle 236 alten Folgen. Das einzige Manko: Es handelt sich bei der Fortsetzung um keine komplette neue Staffel, sondern lediglich um ein "Special". Das bedeutet, die Schauspieler Jennifer Aniston (51), Courteney Cox (55), Lisa Kudrow (56), Matt LeBlanc (52), Matthew Perry (50) und David Schwimmer (53) sollen ohne festes Drehbuch aufeinander losgelassen werden.

Jeder einzelne erhält laut dem „Variety“-Magazin dafür die Mega-Gage von mindestens 2,5 Millionen Dollar (2,3 Mio. Euro).