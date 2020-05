GNTM: Austro-Models auf Final-Kurs

Großes Zittern für die Austro-Models Maureen Ugodi (20), Sarah Posch (20) und Tamara Hitz (19) um das Finale bei Germany’s Next Topmodel. Und das im wahrsten Sinn des Wortes. Heute (20.15 Uhr, Pro7) schickt sie Heidi Klum im Halbfinale nämlich in schwindelerregende Höhen: Die sechs verbleibenden Kandidatinnen müssen in 15 Meter Höhe auf einem 30 Zentimeter schmalen Balken in zwei Outfits über das Dach eines Hochhauses vor der Skyline von Los Angeles trippeln.

Finale. Für unsere Maureen dürfte das zu viel des Adrenalin-Schocks sein. In einem geleakten Twitter-Posting werden Sarah, Tamara, Liljana und Anastasia als Finalistinnen verraten. Zwei Deutsche und zwei Österreicherinnen.