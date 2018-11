Game of Thrones: Das erste Bild vom Finale

Noch ist wenig zur finalen Staffel von "Game of Thrones" bekannt. Irgendwann 2019 wird sie ausgestrahlt und sechs etwas längere Episoden als zuvor soll sie enthalten.

Cover-Shoot

Jetzt hat das US-Branchenblatt "Entertainment Weekly" das erste Bild der letzten Staffel am Cover. Es zeigt die Mutter der Drachen Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) und Jon Snow (Kit Harington) wie sie grimmig in die Kamera blicken - ob ein weißer Wanderer das Erinnerungsfoto gemacht hat?

Liaison

Beide Darsteller sind in Fellmäntel dick eingepackt für den gekommenen bitteren Winter gut gerüstet. Am Ende der letzten Staffel sah man die zwei sich leidenschaftlich vereinigen - eine Liaison, die in der neuen Staffel einige Folgen haben wird ...

Details verraten

Gegenüber "Entertainment Weekly" wurden ein paar Dinge verraten: Die erste Folge wird in Winterfell beginnen. Von dort aus wird es einige Rückblicke geben auf frühere Staffeln und Figuren die bislang unbekannt waren. Daenerys marschiert mit ihrer Armee ein, um die Schar der Toten aufzuhalten ... Sehr brutal soll es zugehen und traurig waren alle Schauspieler. Harington musste ganz am Ende weinen und verriet warum. Ganz zum Schluss steht geschrieben: "Ende von Game of Thrones".