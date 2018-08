"Winter is coming" - und wenn wir diesen Satz auf die Hit-Serie "Game of Thrones" beziehen, dann kann es nicht schnell genug gehen.

Finale Staffel

2019 wird es soweit sein, wann genau, das ist leider noch nicht verkündet worden. Doch, Fans, aufgepasst! Der Sender HBO hat die ersten Szenenschnipsel zum Finale der Serie veröffentlicht und Fans sind begeistert. Es ist ein Zusammenschnitt aller Shows, die wieder beim Sender laufen werden.

Schlüsselszene?

Was wir in den Millisekunden sehen? Einige alte Schnipsel, der siebten Staffel, wo es darum geht, dass der Kampf unausweichlich ist. Wir sehen aber auch eine Szene, die neu sein soll: Jon Snow umarmt Sansa (Minute 1:10 im Clip). Und diese schaut nachdenklich über seine Schulter. Was das zu bedeuten hat? Fans sind sich einig: nichts Gutes... Wer übrigens der wahre Feind sein könnte, lesen Sie hier.