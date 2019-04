Der Winter ist da. Noch immer, oder heftiger denn je. In "Game of Thrones" wird es in Folge drei, nach einem gemächlichen Start in die letzte Season, (endlich) ums Eingemachte gehen. Ab Folge drei wird gekämpft. Und dieser Kampf soll alles bisher dagewesene in den Schatten stellen. Zum einen weil es die längste Schlacht sein soll, die jemals in Film und Fernsehen gezeigt wird. Zum anderen, weil dieser Kampf im Gefüge der Serie alles auf den Kopf stellen wird: Helden werden sterben, Wendungen uns Zuseher schockieren, Intrigen alles zerstören....

ACHTUNG, SPOILER

Alles wartet auf der Burganlage Winterfell auf die Ankunft des ultimativ Bösen: Einige sehr aufmerksame Fans der Serie haben ein Detail bemerkt, dass zu einer sehr logischen Theorie führt. Weder in der letzten Einstellung der zweiten Folge, in der die Armee der Untoten gezeigt wird, noch im Trailer (wo nur über ihn gesprochen wird) zur dritten Folge kommen zwei wesentliche Figuren vor: Der Nachtkönig und sein Zombiedrache Viserion. Wo sind sie?

Düstere Theorie

Eine düstere Fan-Annahme besagt, dass der Nachtkönig mit dem Drachen und einer Gruppe seiner Zombie-Freunde direkt am Weg nach Königsmund ist. Die Hauptstadt von Westeros, und Sitz von Königin Cersei, beherbergt rund eine Million Einwohner! Wenn der Nachtkönig all diese zu Zombies macht, vielleicht sogar Königin Cersei auf seine Seite zieht (eine spezielle Theorie besagt, dass sie einen schauerlichen Pakt eingehen könnte, um ihre toten Kinder zurückzuholen) und dann nach Winterfell zurückkehrt... War es das für unsere Helden und Anti-Helden. Denn die Menge und Stärke einer solchen Armee ist für menschliche Kraft nicht schaffbar. Doch, wird das Böse siegen? Oder liegt das Abwenden der ewigen Finsternis doch noch in den Händen eines besonderen Helden oder einer noch nicht geborenen Heldin?