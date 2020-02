Für das Fotoshooting geht es für Heidi Klums Models an den Strand. Die große Herausforderung: Sie tragen keine Kleidung und müssen selbstbewusst posen.

Klum: Mädchen sollen sich wohlfühlen

„Ich habe exakt dieses Fotoshooting schon einmal selbst gemacht“, sagt Heidi Klum. „Ich möchte, dass sich die Mädchen wohlfühlen und das auch ausstrahlen.“ Als Shooting-Partner bekommen die Models majestätische Pferde an ihre Seite. Lucy (21, Kassel) strahlt: „Das Shooting ist mega! Wer bekommt schon die Chance, am Strand von Costa Rica auf einem Pferd zu shooten? Ich bin gerade so geflasht von diesen Erfahrungen.“

Tränen und Angst bei Kandidatinnen

Doch wie immer bei den Nacktshootings ist es auch so, dass für einige Mädchen die Welt zusammenbricht. Denn diese bildlichen Inszenierungen sind sehr anspruchsvoll; fein ist die Linie, zwischen ästhetisch und billig. Zudem sind es die jungen Frauen nicht gewöhnt, sich vor fremden Menschen auszuziehen. Und bei einem Fotoshooting sind immer eine Menge Crew-Mitglieder zugegen. Wir sehen im Trailer, dass einige der Kandidatinnen schon vorab weinen müssen. Andere hingegen schlagen sich gut. So wie unsere Tamara aus Wien, die sowieso zu den Favoritinnen von Heidi zählt ...