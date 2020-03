20 Staffeln wird es mindestens geben: "Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum ist der Dauerbrenner im TV. Für die Modelmama selbst ist das Format natürlich überaus einträglich. Neben einer satten Gage casht die Unternehmerin bei jeder Wiederholung der Folgen ab und ist mit ihrem Management zumindest am Anfang der Karriere ihrer gekrönten Topmodels beteiligt. Doch wie ist es für die Mädchen, die bei der Castingshow mitmachen?

© Getty Images

Hat gut lachen - Tamara aus Wien (rechts) kommt weit in dieser Staffel

Das zahlt Heidi

Für die Zeit des Drehs bekommen sie keine fixe Gaga und keine Aufwandsentschädigungen; lediglich was sie in Challenges gewinnen können sie behalten plus Kost und Logis natürlich. Jobs in der Show werden wie im echten Leben von den Kunden bezahlt. Doch der private Aufwand für die Mädchen ist groß: Viele brechen ihr Studium ab, manche geben einen Job auf, nur um mit Heidi durch die Weltgeschichte zu tingeln und am Ende vielleicht einen guten Platz zu belegen. Dann winkt ihnen allerdings einiges.

GNTM: Damit werden die Girls reich

Der größte Wert für die Teilnehmerinnen ist die mediale Aufmerksamkeit. Diese spiegelt sich in Followerzahlen auf Instagram wider. Ein gutes Beispiel ist Kult-Blondine Gerda Lewis. Sie kam in der Heidi-Show 2018 zwar nur auf Platz 17, schaffte es jedoch mit ihrem Feed der sich aus Fitness-Content und viel Glanz zusammensetzt, eine Followerschaft von fast 900.000 zu generieren. Bei einer solchen Zahl kann man als Influencer dank Werbe-Deals gut leben. Auch die Niederösterreicherin Zoe hat sich eine treue Crowd erarbeitet. Und schon einige Modeljobs abgesahnt.

"Erst" 117.000 Follower aber Jobs in Paris: Zoe aus Österreich