Diese sechste Staffel von "House Of Cards" ist die finale der Polit-Serie. Seit der letzten ist viel passiert: Hauptdarsteller Kevin Spacey wurde in die #metoo-Debatte verwickelt, des Missbrauchs angezeigt und befindet sich seit Monaten in Therapie. Seine Serien-Ehefrau Robin Wright Penn wollte die Serie dennoch retten; nicht zuletzt standen über 2000 Jobs auf dem Spiel. Das scheint schlüssig gelungen, denn Serien-Figur Claire strebte seit Anbeginn der Serie nach jener Macht, die sie nun besitzt...

Final Season - Darum geht's

Frank ist diesmal nicht back. Doch Claire Underwood (Robin Wright) ist eine mehr als ebenbürtige Nachfolgerin. In der neuen Staffel bekommt sie es mit Annette (Diane Lane) und Bill Shepherd (Greg Kinnear) zu tun. Die drei verbindet eine komplizierte Vergangenheit. Doch das Geschwisterpaar Shepherd gehört zu einer und vermögenden Washingtoner Dynastie, das hinter den Kulissen politische Fäden zieht und regen Einfluss nimmt. Darüber hinaus hat Annettes Sohn Duncan (Cody Fern) große Ambitionen zur nächsten Generation der einflussreichen Politiker in Washington zu gehören.

Staffelstart

Start der Staffel ist der 2. November 2018; voraussichtlich ab Mittag sind alle acht Episoden verfügbar auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf, wahlweise auf Deutsch oder im Original. Parallel dazu immer wöchentlich freitags in Doppelfolgen ab 22:00 Uhr auf Sky Atlantic HD. Staffeln eins bis fünf auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf.