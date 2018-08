Irre GoT-Theorie: Ist ER der wahre Feind?

Wie man sich am besten die Zeit vertreibt, bis endlich die achte und letzte Staffel der HBO-Hitserie "Game Of Thrones" ausgestrahlt wird? Mit dem Schauen der alten Folgen natürlich! Durch das intensivere Schauen können nämlich ganz neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Achtung, Spoiler möglich

So ging es Fans auf Reddit - sie haben "GoT" geschaut und eine Figur fiel dabei besonders auf: Samwell Tarly. Laut ihrer danach erstellten Theorie könne er eine viel entscheidendere Rolle im Fantasy-Universum einnehmen, als bislang vermutet. Bereits in Staffel sieben mauserte sich der etwas ungelenke, aber schlaue und freundliche Samwell zu einer Schlüsselfigur. Viele entscheidende Aspekte des Plots sind ihm zu verdanken.

Entscheidend

Ohne ihn würde keiner um die Kraft des Drachenglases wissen, das als eine entscheidende Waffe gegen die weißen Wanderer angesehen wird. Dazu war er es, der schlussendlich Jon Snow zum Titel des Anführers der Nachtwache verholfen hat. Daraus ergab sich, dass tausende Wildlinge den Wall queren durften. Sam war es auch, der eine Kur für Jorah Mormonts Grauschuppenkrankheit entdeckte und weiß (zusammen mit Bran Stark) um das Geheimnis, dass Jon Snow in Wahrheit vom Geschlecht der Targaryen abstammt. Er - so heißt es - wird diese Erkenntnis in Staffel acht verkünden und so Jon vom Bastardentum reinwaschen, was diesem wiederum zum rechtmäßigen Erben des Eisernene Throns machen könnte. Doch genau diese "guten" Wendungen könnten in Wahrheit fatal enden.

Fazit

Denn wäre Daenerys nicht an Jon interessiert, hätte sie im Norden keinen ihrer drei wertvollen Drachen verloren, der Nachtkönig wäre noch immer gefangen. Dazu kommt, dass die Armee der weißen Wanderer Sam bereits vernichten hätte können, das aber nicht tat. Und, könnt ihr noch folgen, oder müsst ihr vielleicht auch noch ein paar Folgen der Serie nachholen?