Ist Sheldon schuld am Ende der Kult-Serie?

Traurig

„Es ist so schwer. Ich liebe es so, zur Arbeit zu kommen und Amy zu spielen. Sie ist eine Kämpferin. Sie ist ich – und ich bin sie. Und schon bald wird sie nicht mehr da sein.“ Ehrliche Worte von Mayim Bailik, die in der Kult-TV-Serie The Big Bang Theory die Freundin des Nerds Sheldon Cooper spielte. Die Welt dreht sich für die TV-Topverdienerin aber dennoch weiter. Sie hat einen noch wichtigeren Job, wie sie schreibt. „Ich bin Mutter von zwei Söhnen, das ist mein wichtigster Job. Ich plane gerade eine Bar-Mizwa und kümmere mich darum, dass die Fußball-Stollen meiner Jungs passen. Ich beschütze diese kleinen Herzen und erkläre ihnen die Welt“, so Bailik.

Aufreger

Das Serien-Aus haben die Fans angeblich ihrem Helden Jim Parsons alias „Sheldon Cooper“ zu verdanken. Er wollte keinen Vertrag für weitere zwei Jahre unterschreiben.