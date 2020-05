Joko und Klaas zeigen die 'gruseligste Ausstellung der Welt'

In der zehnten Folge der ProSieben-Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ konnten die beiden Moderatoren erneut einen Sieg erringen. Wie schon in der vergangenen Woche durften sie dafür einen Tag darauf um 20.15 das Programm des TV-Senders nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten.

"Das werden heute die wohl speziellsten 15 Minuten, die wir je gesendet haben. Nichts für schwache Nerven", kündigte Klaas schon vorab auf twitter an.

das werden heute die wohl speziellsten 15min die wir je gesendet haben. nichts für schwache nerven. joko & mir fällt heute abend eine besondere rolle zu & ich bin mir außerdem nicht sicher wie 20:15 tauglich das alles ist. #jklive — klaas heufer-umlauf (@damitdasklaas) May 13, 2020

Die Primetime nutzten Joko und Klaas, um eine "lebendige Ausstellung" mit dem Titel "Männerwelten. Eine Aktion gegen sexuelle Belästigung" zu zeigen. Darin sprechen prominente Frauen wie Palina Rojinski, Stefanie Giesinger und Collien Ulmen-Fernandez über Situationen im Alltag, in denen sie sich sexuell belästigt fühlen. So zeigt Rojinski eine Ausstellung von "Dick-Picks", die sie ungefragt zugeschickt bekommen hat. Stefanie Giesinger liest beleidigende Kommentare vor und am Ende geht es um Übergriffe und Vergewaltigungen.