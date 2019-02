"Let's Dance": Nazan Eckes auch dabei

Barbara Becker war die Erste - nun wissen wir auch, dass Moderatorin Nazan Eckes sowie Sängerin Ella Endlich bei "Let's Dance" mit dabei sind.

Moderierte erste Staffeln

Im Jahr 2006 war Eckes an der Seite von Hape Kerkeling diejenige, die als Erste durch die Sendung führte. 2010 war die dritte ihre letzte Staffel, dann kam Sylvie Meis. Nun ist Nazan als Kandidatin zurück. Die 42-jährige Doppelmama freut sich schon auf diese Aufgabe und sagt in einem Insta-Video: "Endlich wird ein kleiner Traum für mich wahr!"

Victoria Swarovski moderiert wieder

Die nächste Ausgabe startet am 15. März. Barbara Becker ist der erste prominente Name, der bestätigt wurde. 13 weitere sollen noch folgen. Moderiert wird die Show erneut von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. In der Jury sitzen wieder Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez.