Mega-Fail: Kaffeebecher bei Game of Thrones

Der wohl bekannteste anachronistische Fehler der Filmgeschichte, passierte beim Sandalen-Epos "Ben Hur". Bei einem Wagenrennen ist der Arm eines Schauspielers zu sehen und diesen ziert eine... goldene Rolex! So lautet jedenfalls der Mythos, denn mittlerweile soll in bearbeiteten Versionen des Filmes dieser Fehler nicht mehr zu sehen sein.

Kaffeepäuschen in Winterfell

Dafür gibt es jetzt einen ganz neuen, frischen, der erst wenige Stunden alt ist. Bei der vierten Folge der finalen Staffel von Game of Thrones hat wohl jemand zu früh das Kaffeepäuschen beendet. So früh nämlich, dass vergessen wurde, den Starbucksbecher wegzuräumen. Dieser steht am massiven Holztisch vor im Kerzenscheinerhellten Speisesaal vor Königin Daenerys. Wir wussten ja, dass die Kaffee-Kette viele Filialen hat, aber auch in Winterfell? Das war uns neu...

Das Netz überschlägt sich jedenfalls mit Bemerkungen...

Hier der Fehler im Detail