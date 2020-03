Erst letzte Woche wurde Xavier Naidoo nach seiner skandalösen Video-Botschaft aus der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" geworfen. Jetzt wird fieberhaft nach Ersatz gesucht und dieser soll laut "Bild" schon so gut wie feststehen. Denn die Produktionsfirma UFA soll ausgerechnet mit Schlager-Barde Michael Wendler verhandeln.

Dabei soll es verschiedene Optionen geben. Entweder der 47-Jährige könnte nur als Gast-Juror für eine oder mehrere Folgen einspringen oder gar bis zum Staffelende an der Seite von Dieter Bohlen und Co. Platz nehmen.

Praktisch wäre das alle Mal. Nach dem Quoten-Erfolg von "Pocher vs. Wendler", würde der Schlagzeilen-erprobte Sänger wieder über die Glotzscheibe flimmern. Hinzu kommt, dass sich der Wendler bei DSDS perfekt crosspromoten lassen würde. Denn somit könnte man nicht nur auf seine neue Doku-Soap "Laura & der Wendler" hinweisen, sondern auch gleichzeitig auf "Let's Dance" verweisen. Dort fegt nämlich grad Freundin Laura über das TV-Parkett.

Nun ist die Frage was einer davon hält. Denn ohne den Segen von Pop-Titan Dieter Bohlen gibt es auch keinen Wendler bei DSDS. Zur "Bild" sagte er: "Das ist Schwachsinn! Was soll der denn in der DSDS-Jury? Einen Juror Michael Wendler wird es mit mir nicht geben."

Ob da das letzte Wort wirklich gesprochen ist, bleibt abzuwarten...