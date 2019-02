Nachgemacht! Auch bei 'Let's Dance' diesmal Frauenpaar

Bei uns ist es schon Schnee von gestern, doch für deutsche Medien ist es brandaktuell. In der Tanzshow "Let's Dance" werden dieses Mal zwei Frauen miteinander tanzen. Das gab es in dem deutschen Format noch nie!

"Hab Bock drauf"

Sängerin Kerstin Ott wird in der kommenden Staffel mit einer Profitänzerin antreten. Der Bild sagte die Schlagersängerin, die mit dem Hitsong "Die immer lacht" bekannt wurde: "Für mich wäre es merkwürdig, mit einem Mann zu tanzen." Auf die Herausforderung freut sich Ott, die 2017 ihre Langzeitfreundin Karolina Köppen geheiratet hat: "Ich hab Bock auf die Herausforderung und Tanzen ist für mich eher ein kleiner Alptraum, wenn ich an die Vergangenheit denke."

Frauenpaar bei "Dancing Stars"

In unserer ORF-Ausgabe des Tanzformates, "Dancing Stars", ist schon seit Wochen klar, dass es ein weibliches Paar geben wird. Sängerin Virginia Ernst (27) tritt mit einer Profitänzerin an. Für die Musikerin war es selbstverständlich, dass sie den männlichen Part übernimmt, denn auch in ihrer Ehe mit Dorothea ist ihr eher die männliche Rolle zugeteilt. „Ich freue mich sehr über die Teilnahme, ich habe schon jahrelang davon geträumt und gehofft, dass man mich fragt.“

Sängerin Virginia Ernst