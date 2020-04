Pocher will Thiem für 'Cobra 11'

Plan. Oliver Pocher (42) und Dominic Thiem (26) sind gute Freude – so gute, dass der Comedian den Tennis-Profi gar für Fernseh-Rollen vorschlägt. Das verriet Pocher nun in einem Live-Stream mit tennisnetnews. Dabei ging es genauer gesagt um ein Mitwirken in der Polizei-Serie Alarm für Cobra 11.

Die beiden verfolgen diese laut Pocher bereits seit Jahren und sind große Fans. Ob seiner guten Kontakte zu RTL brachte er den Sportler ins Spiel. Zu der Zeit der Dreharbeiten stand jedoch die alljährliche Saisonvorbereitung auf Teneriffa an und Thiem hatte verständlicherweise keine Zeit für Nebenjobs.

Zukunft. Der Tennisspieler hätte nun mehr Zeit, aber leider ist nicht nur der Tennissport ruhend, sondern auch TV-Drehs finden zurzeit nicht statt. Dennoch würde Oliver Pocher seinen guten Freund noch einmal für seine Lieblingsserie vorschlagen, wie er sagt.