SIE ist Germany's Next Topmodel 2019

Nach 15 Wochen harter Arbeit standen sich am Donnerstag die drei Finalistinnen Cäcilia (19), Sayana (20) und Simone (21) ein letztes Mal im Finale von Germany’s next Topmodel gegenüber. Heidi Klum stellte ihren Nachwuchs-Talenten dafür jede Menge Stars zur Seite. So hatten unter anderem Thomas Gottschalk, Tyra Banks oder Ellie Goulding einen Auftritt und Channing Tatum wagte mit seiner Like-Mike-Crew einen heißen Tanz. Heiß war übrigens auch das Outfit von Model-Mama Heidi Klum. Ihr tiefausgeschnittenes Dekolletee stahl allen die Show.

Schlussendlich holte sich die 21-jährige Simone die Model-Krone und das begehrte Cover der Harper's Bazaar.

© Getty Images