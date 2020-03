Die Fans konnten es kaum abwarten, wie dieses Aufeinandertreffen wird... Vom Social-Media-Beef zum großen Showduell bei RTL: Die zwei Rivalen Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) trafen nach einem seit Wochen auf Instagram geführten Zoff nun endlich am Sonntagabend, 1.3., live bei RTL aufeinander.

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Hier muss Wendler verschiedene Geschmäcker erlecken.

Pocher und Wendler in Duellen

Es galt in einigen Duellen – vom Song-Erraten zum Memory-Spielen bis hin zu einer Kissenschlacht – für die zwei Kontrahenten voll auf Angriff zu spielen – zum Teil unterstützt von ihren Partnerinnen Amira Pocher und Laura Müller. Oliver Pocher nutzte jede Gelegenheit den Wendler durch den Kakao zu ziehen. Der Schlagersänger nahm das stoisch hin.

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Schmerzensgeld für Wendler

Sowohl Pocher, als auch der Wendler machten sich ordentlich zum Affen für die Quote. Doch was schaute für die beiden finanziell dabei raus? Wie die Bild-Zeitung berichtet, gab es ordentlich Schmerzensgeld für die Peinlich-Show. Wendler soll mit seinem Auftritt rund 150.000 Euro eingenommen haben. Die darauf folgende Turtel-Reportage über ihn und seine Laura hat ihm nochmal 100.000 beschert. Pocher hingegen hat vor kurzem ein umfassendes Show-Paket geschnürt. Mit RTL hat er eine zwei-Jahres-Vereinbarung getroffen über mehrere Live-Shows. Rund zwei Millionen Euro soll der Dal wert sein. Für die Pocher vs Wendler-Show gab es aber kein Extra-Geld. Weiterer Wert: Neue Followerzahlen auf Instagram. Pochers Account bekam rund 100.000 Follower mehr während der Show, der Wendler immerhin 50.000. Und die Damen? Laura und Amira haben sich immerhin einige Male ordentlich für ihre Männer ins Zeug legen müssen.