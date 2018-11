So dramatisch endet 'House of Cards'

,,Der erste weibliche Präsident hält am 4. fucking Juli sicher nicht das Maul!" Mit starken Worten startet Claire Underwood (Robin Wright) in die sechste und letzte Staffel der Erfolgs-Serie House of Cards.

Finale. Der Tod von Gatte Francis -Kevin Spacey wurde nach der #metoo-Affäre aus der Serie gestrichen -bestimmt die acht finalen Folgen, die seit Freitag auf Netflix und Sky zu sehen sind.

Korrupt. Francis ist bis auf vage Andeutungen nicht mehr zu sehen. Bestimmt aber dennoch das Geschehen: seine korrupten Geschäfte mit der Widersacher-Familie Shepherd machen Claire über das Grab heraus das Leben schwer.

Spacey fehlt. So wie zuvor Spacey, der sowohl als Serien-Charakter als auch als Schauspieler fehlt, wendet sich auch Wright immer wieder direkt an das Publikum: "Ein Mann wie Francis stirbt nicht einfach. Das käme ihm zu genehm!" Sein Tod wird erst in der letzten Folge aufgeklärt.

++ Spolier-Alarm: So endet die Serie ++

Francis Underwood wurde tatsächlich ermordet – durch seinen langjährigen Berater und Freund Doug Stamper. In der betreffenden Nacht war Francis sauer auf seine Frau Claire, weil diese ihn nicht begnadigen wollte. Francis wollte sogar seine Frau töten, worauf Doug einschritt. Der Berater geriet in Panik und tötete schließlich den ehemaligen Präsidenten mit einer Überdosis Medikamente. Am Schluss gesteht Doug Claire auch den Mord.