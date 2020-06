TV-Skandal während Duell zwischen Sylvie Meis & Lilly Becker

Eigentlich sollte es ein spannender TV-Abend sein, als TV-Darling Sylvie Meis und Boris-Ex Lilly Becker auf ProSieben bei "Schlag den Star" gegeneinander antraten. Doch bei einer Challenge konnte Becker unter ihrem beschlagenen Helm nichts sehen und rief „I can’t see!“, was Moderator Ron Ringguth dazu veranlasste, „Nicht ‚I can’t breathe‘, sondern ‚I can’t see‘ …“ zu sagen, was die letzten Worte des durch Polizeigewalt ums Leben gekommenen George Floyd waren. Später in der Show, die übrigens Sylvie ­gewann, entschuldigte sich Ringguth offiziell. Zuvor distanzierte sich der Sender bereits auf Twitter von dem geschmacklosen Kommentar.