Die kommende Folge der ATV-Serie "Teenager werden Mütter" soll es in sich haben. Schon der kurze Teaser-Clip zur Show verrät uns, dass es spannend werden wird.

Fans schon gespannt

ATV-Star und Fünffach-Papa Marcell spricht davon, dass er in der Sendung eine Bombe platzen lassen werde. Seit 24 Stunden ist der Videoclip nun online und die Kommentare darunter häufen sich. Fans der Serie wissen: Wenn Marcell so eine Ankündigung macht, dann wird ordentlich etwas dahinter stecken...

Was ist die Marcell-Bombe?

Doch was ist die Bombe? Manch ein User ist sicher: Es geht um weiteren Nachwuchs! Ob Marcell so kurz nach der Geburt seines fünften Kindes etwa schon wieder Vater wird? Mit Vanessa oder gar einer anderen Frau? Im Raum steht auch, dass der gebürtige Wiener wieder zu seinen Wurzeln zurückkehrt und von Linz nach Wien zurückzieht. Angeblich soll er sogar überlegt haben, Österreich ganz den Rücken zu kehren. Auch über mögliche kriminelle Verwicklungen wird spekuliert - in der Vergangenheit hatte Marcell immer wieder Probleme mit der Polizei.

Das sagen Marcell und Vanessa

Im Clip sagt Marcell: "Es war klar, dass mir der ganze Schei* noch nachhängen wird. Und Ehefrau Vanessa meint: "Ja, es war schon ein Schock!" Hier geht es zum Clip!

Was es ist, eines steht fest: Wir erfahren mehr, wenn die neue Folge von "Teenager werden Mütter" am 27.2. um 20:15 auf ATV ausgestrahlt wird.