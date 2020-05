Unsere Lili Paul im "Let's Dance"-Finale!

Lili Paul-Roncalli ist auf dem besten Weg, die aktuelle Staffel der RTL-Show Let’s Dance für sich zu entscheiden. Am Freitag schaffte die Tochter von Bernhard Paul zusammen mit Luca Hänni und Motitz Hans den Einzug ins große Finale.

© RTL Now

Im Halbfinale überzeigte die 22-Jährige zunächst mit einem sexy Salsa und heizte dabei zu "Yo No Se Mañana" von Luis Enrique dem Publikum so richtig ein. Nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Juroren waren begeistert. "Lili bleibt die Chili! Lili con Carne!", so Jorge Gonzalez. "Der Anfang war großartig, denn der war sehr Paar-bezogen.

© RTL Now

Besonders emotional wurde es dann bei der Lilis Contemporary zu "One Day I'll Fly Away" von Vaults, für den die junge Österreichern die Bestnote absahnte.

© RTL Now

"Gebe jede Show mein Bestes"

„Mir ist wichtig, dass ich jede Show mein Bestes gebe“, macht sie sich dabei im Interview mit dem Seitenblicke-Magazin keinen Druck.

© Getty Images

© Getty Images

„Konnte nicht tanzen.“ Lili startete von null: „Ich konnte vor der Show nicht tanzen. Hatte noch nie zuvor eine Tanzstunde in Standardtänzen. Da habe ich jetzt wirklich viel gelernt.“

Kritik. Auch Kritik lässt die Zirkus-Artistin kalt: „Kritik ist doch, wenn sie konstruktiv ist, förderlich. Sonst verbessert man sich nicht. So bin ich im Zirkus schon aufgewachsen.“

© Getty Images

Lili Paul-Roncalli: »Ich genieße es jeden Freitag«

SEITENBLICKE: Wie sieht ein Tag in Ihrem Leben derzeit aus?

Paul-Roncalli: Momentan trainiere ich Sonntag bis Mittwoch täglich 10 Stunden, Donnerstag sind dann die Proben im Studio und Freitag sind nochmals Proben im Studio und die Sendung. Samstag ist, außer es gibt einen Sonderdreh, ein freier Tag, da schlafe ich und genieße die Zeit mit meiner Familie.

SEITENBLICKE: Bleibt da noch Zeit fürs Privatleben?

Paul-Roncalli: Momentan bin ich voll auf „Let’s Dance“ fokussiert. Das Training macht mir aber sehr viel Spaß. Und da ich zu Hause wohne, verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Natürlich gemäß den Hygienevorschriften.

SEITENBLICKE: Geht es Ihnen ums Gewinnen?

Paul-Roncalli: Mir ist wichtig, dass ich ¬jeden Tag und in jeder Show mein Bestes ¬gebe. Wenn es dem Publikum dann gefällt, freue ich mich natürlich. Das bin ich vom Zirkus schon gewohnt.