Verwirrung um Corona bei Big Brother

Die Bewohner der derzeit laufenden Staffel von Big Brother waren wohl die einzigen in Deutschland, die nichts über die aktuellen Entwicklungen des Corona-Virus wussten. Am 10. Februar zogen die Kandidaten in den TV-Knast ein, zu dem Zeitpunkt war die Lage noch nicht so ernst.

Big Brother: Corona kein Thema

Zuerst hieß es von Seiten der Produktion, man würde den Bewohnern im „Big Brother“-Container nichts über das Ausmaß der Pandemie sagen. Später dazu gekommene Teilnehmer wie EX-DSDS-Rüpel Menowin Fröhlich wurden dazu aufgefordert, der ahnungslosen Masse bloß nichts zu sagen. Jetzt, ganz plötzlich, hat sich diese Aussage ins Gegenteil verkehrt.

Corona-Infos in Livesendung

Schon am Dienstag, 17.3. um 19.00 soll es einige Informationen zur Gesundheitskrise geben, live wird den Bewohnern von Moderator Jochen Schropp das Ausmaß der Virus-Epidemie dargelegt. Eine Sprecherin von Sat1 zur Bild: „Sie können anschließend Fragen dazu stellen und bekommen aktuelle Video-Botschaften von ihren Angehörigen auf den Bildschirm gespielt“. Jede könne daraufhin den Container verlassen – um zu seinen Liebsten zurückzukehren. Die Dreharbeiten sollen weitergehen wie bisher.