Zwischen Alkoholeskapaden, Seitensprüngen und Psychotherapie fanden sich Proschat Madani, Robert Palfrader und Harald Windisch wieder, als am ORF-eins-Serienmontag, dem 28. Jänner 2019, um 20.15 Uhr die fünfte Folge der ersten „Walking on Sunshine“-Staffel angesagt war.

Darum ging es

Jeder reagiert anders, wenn die Sorgen über den Kopf wachsen. Tilia (Proschat Madani) versucht es mit Psychotherapie, Otto (Robert Palfrader) mit einem alkoholischen Rückfall. Das Damoklesschwert über allem ist die drohende Schließung der Wetterredaktion. Offiziell aus Einsparungsgründen, doch in Wahrheit ziehen der Minister Awaritz (Martin Niedermair) und seine Partie im Hintergrund die Fäden. Um dem noch eins draufzusetzen, erwischt Tilia Karl (Harald Windisch) bei einem Seitensprung. Doch Tilia lässt sich weder in der einen noch in der anderen Sache unterkriegen. Nicht minder spannend gestalten sich Lukas' (Aaron Karl) Nachforschungen zu seinem Erbe. Denn seine leiblichen Eltern sind seinerzeit unter ungeklärten Umständen verschwunden.