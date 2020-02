Was wurde eigentlich aus Ted Mosby?

Neun Jahre lang stand Josh Radnor als Ted Mosby vor der Kamera. In insgesamt 208 Folgen konnten die Zuseher Ted auf seiner ewigen Suche nach der perfekten Frau begleiten. Nach neun Staffeln war 2014 schließlich Schluss mit "How I Met Your Mother".

Seit dem Ende der Serie ist es um den Schauspieler etwas ruhig geworden. Obwohl Radnor nicht mehr so in der Öffentlichkeit steht, bleibt der US-Amerikaner aber dennoch aktiv. Bereits 2012 inszenierte Radnor die weitgehend unbekannte Tragikomödie „Liberal Arts“, nun steht er bei „The Leaves“ wieder hinter der Kamera.

Aber auch als Schauspieler ist Radnor weiterhin aktiv. Am Broadway wirkte er bei diversen Theaterstücken mit und auch im Fernsehen darf man sich nun auf ein Wiedersehen freuen. In der Serie „Rise“ spielte der inzwischen 45-Jährige einen engagierten Englisch-Lehrer. Am 21. Februar startet auf Amazon die Serie "Hunters", die sich mit Nazi-Jägern in den 70er-Jahren in New York City befasst. Radnor gehört bei dieser Serie zum Haupt-Cast und übernimmt die Rolle des Lonny Flash.