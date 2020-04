Wegen Mobbing: Anzeige gegen 'Promis unter Palmen'

Der "Stahl:hart gegen Mobbing"-Star suchte bereits am Freitag in einem Live-Chat auf Instagram das Gespräch mit Bastian Yotta, der bei "Promis unter Palmen" mitmacht und neben Carina Spack und Desiree Nick fies gegen Claudia Obert austeilte. Stahl kritisierte in dem Chat das Verhalten der Teilnehmer, teilte aber auch heftig gegen die Sendung aus. Dort würde Mobbing legitimiert, weshalb Carsten nun auch rechtliche Schritte einleite: "Wir sind dabei, eine Strafanzeige gegen 'Promis unter Palmen' zu stellen."