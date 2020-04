Zickenkrieg der 'Promis unter Palmen'

Peinlich. Wenn es um ein Preisgeld von 100.000 Euro geht, vergessen die Reality-TV-Stars und -Sternchen schnell ihre Manieren. Das zeigt sich auch bei der neuen Sat.1-Show Promis unter Palmen ganz deutlich. Zehn Prominente gingen am Anfang an den Start. Nach zwei Folgen sind noch Janine Pink, Tobias Wegener, Ronald Schill, Désirée Nick, Carina Spack, Bastian Yotta, Claudia Obert und Matthias Mangiapane im Rennen.

Wenn die TV-Kameras kurz aus sind

Streit. Nicht nur vor laufender Kamera, sondern auch backstage kommt es hier zu peinlichen Streitigkeiten. Oberzicke Désirée Nick teilt am liebsten gegen alle aus. Der Trash-Faktor könnte nicht höher sein. Für viele in der Corona-Isolation ist die Sendung eine willkommene Abwechslung, da sie so dumm ist, dass man alles rundherum vergisst.