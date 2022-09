Austro-Sirene versexten den Schweizer TV-''Bachelor''

Die Augen der Schweizer TV-Zuschauer sind auf eine Österreicherin gerichtet.

Scharf. Sie ist blond, hat einen Traumkörper und ist nicht auf den Mund gefallen. Die Rede ist von der 25-jährigen Sabrina Wlk, die zurzeit bei der Schweizer Ausgabe der Kuppel-Show Bachelor ihrem Traummann Kenny Leemann den Kopf verdreht. Und es ist nicht das erste Mal, dass die „Österreicherin mit serbischem Talent“ den Männern im TV den Kopf verdreht.

So sorgte sie beim Kuppel-Format Are You The One mit ihrem Schäferstündchen auf der Toilette vor laufender Kamera für Aufregung. Etwas, das auch beim Bachelor passieren könnte, wenn es nach ihr geht. Anbiedern will sie sich ihm aber nicht. „Renne keinem Mann hinterher, bleib authentisch und hab deine Prinzipien!“, so die Austro-Kandidatin.