Corona: Mirjam Weichselbraun hört auf

Aus für Moderatorin Mirjam Weichselbraun bei "Dancing Stars": In einem emotionalen Posting hat sich die zweifache Mama zu Wort gemeldet und erklärt, warum es ihr nicht möglich ist, die aktuelle Staffel der Tanzshow (weiter) zu moderieren.

Corona: Pendeln für Weichselbraun nicht möglich

Die Moderatorin führt aus, es sei wegen der Corona-Bestimmungen nicht möglich, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Bislang pendelte Weichselbraun für die Shows wöchentlich von London nach Wien; derzeit ist das kein mögliches Szenario: "So haben wir das bisher gemacht und das hat super geklappt. Nun wäre es aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen wohl nötig, die gesamte Zeit über, also fast 3 Monate, durchgehend in Wien zu sein. Dies ist mir in meiner Rolle als Mama einfach nicht möglich. Trotzdem verstehe ich natürlich, dass der ORF diese Show so sicher wie möglich produzieren möchte."

Weichselbraun: Tausche nicht Karriere

Wichtig ist es Weichselbraun noch, diese Entscheidung zu begründen. Sie tausche nicht Karriere gegen Kinder damit: "Ich tausche mit dieser Entscheidung nicht meinen Job gegen Mama-sein, beides ging immer Hand in Hand und viele Mütter meistern diese Aufgabe super, aber dafür müssen auch die Voraussetzungen stimmen und dieses Mal ist das eben leider nicht der Fall." Beim ORF bedankt sie sich für die Unterstützung. Sie wolle ganz offiziell einem Kandidaten dieses Mal die Daumen drücken, darauf freue sie sich schon.