Ex-Politberater Stefan Petzner polarisiert seit Beginn der aktuellen Staffel von "Dancing Stars". Er wirkt beim Tanzen hölzern, obwohl er sich sehr bemüht und ausgedehnte Trainingseinheiten mit seiner Profi-Partnerin Roswitha Wieland einlegt.

Wirbel um Petzner

Bald geriet er an Karina Sarkissova und Balazs Ekker von der Jury; beide wollen ihn ausscheiden sehen, vergeben jede Woche nur mindeste Noten an ihn. Doch Petzner sorgte bislang immer wieder für die Sensation: Genug Fans riefen für ihn an und sorgten mit ihren Stimmen dafür, dass er es Runde für Runde weiter schaffte. Mittlerweile steht Petzner schon im Semi-Finale. Man kann über ihn sagen, was man will, aber Petzner sorgt mit seinem eisernen Willen und dem Mut, sich unperfekt am Tanzparkett zu zeigen für einen besonderen Unterhaltungswert in der sonst sehr braven Tanz-Show.

© ORF/Hans Leitner

Das Pokerface des Moderations-Duos wird von Petzner außer Kraft gesetzt...

Grinsen

Bei den letzten Entscheidungsszenen am Ende der Show, ist uns ein Detail aufgefallen, das zeigt, ob Petzner weiter kommt, Minuten vor der Verkündung. Sobald Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger das Abstimmungsergebnis überreicht bekommen und es ablesen passiert es: Mirjam muss grinsen. Ein kleines, keckes Lächeln huschte der Moderatorin am Ende der letzten drei Ausgaben von "Dancing Stars" über die Lippen. WIr waren uns daraufhin ganz sicher: Stefan kommt weiter! Und auch Klaus Eberhartinger kann sich das Amüsement über Stefan, das Enfant Terrible der Staffel, nicht ganz verkneifen. Bei so viel Wirbel um Petzner kann man es dem sonst so gefassten Moderatoren-Duo nicht verdenken...

Voting

Was ist Ihre Meinung? Wer soll diese Staffel der "Dancing Stars" gewinnen?

Zwischenergebnis laden Diashow Dancing Stars: Wer soll gewinnen? Für dieses Bild abstimmen © ORF/Roman Zach-Kiesling der Stimmen Für dieses Bild abstimmen © ORF/Roman Zach-Kiesling der Stimmen Für dieses Bild abstimmen © ORF/Roman Zach-Kiesling der Stimmen Für dieses Bild abstimmen © ORF/Roman Zach-Kiesling der Stimmen 1 / 4