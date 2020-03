Keine Pause für unsere Dancing Stars

Absage. Es traf Promis und Profis gleichermaßen wie ein Schock, als Dienstagnachmittag vom ORF bekannt gegeben wurde, dass die aktuelle Dancing Stars-Staffel zumindest einmal bis Ende März unterbrochen wird, da man weder Publikum noch Akteure der Gefahr des Coronavirus aussetzen möchte.

Fleißig. Unabhängig davon wollen die Promi-Tänzer aber auch in der Pause weiterhin Gas geben. Favoritin Silvia Schneider meinte auf ÖSTERREICH-Anfrage: „Ich arbeite gleichzeitig für meine Show Silvia kocht für den ORF, verbringe mehr Zeit mit meiner Familie und werde weiterhin trainieren. Der Traum vom Tanzen muss leben“, schmunzelt Schneider. Ihr Engagement wurde bereits beim Start mit der Höchstwertung goutiert.

Auch Ex-Kicker Andi Ogris lässt sich die Stimmung nicht trüben. „Ich will auf jeden Fall weitermachen, denn wir waren super unterwegs“, so Ogris im Talk mit ÖSTERREICH.

ORF Fahrplan

Umstellung. Der ORF reagiert prompt und adaptiert weitere Sendungen. So werden beispielsweise Willkommen Österreich und Was gibt es Neues? nur mehr mit maximal 100 anwesenden Personen aufgezeichnet. Sendungen wie Im Zentrum oder der Bürgeranwalt finden ab sofort ohne Publikum statt.