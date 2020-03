Malovcic & Sampson im Check

Auftakt. Bis zum Start der diesjährigen ORF-Show Dancing Stars stellt ÖSTERREICH alle zehn KandidatInnen der Tanzshow vor. Gestern machten Silvia Schneider und Andi Ogris den Auftakt. Heute stehen sich ESC-Star Cesár Sampson und Tatort-Ermittlerin Edita Malovcic im Vergleich gegenüber.

Edita Malovcic. Seit 2013 ist Schauspielerin Edita Malovcic gemeinsam mit Til Schweiger im Hamburger Tatort zu sehen. Dort gibt die 42-Jährige die coole Staatsanwältin Hanna Lennertz. Aber auch als Sängerin konnte Malovcic bereits Erfolge feiern. Jetzt stellt sie erstmals ihr Tanz-Können unter Beweis, was nicht immer leicht ist. „Ich habe gemerkt, dass es nicht nur um Schritte geht, sondern auch darum, wann die Ferse zuerst kommt (oder ist es doch die Spitze?) und wie kriege ich die Hüfte dazu, das zu machen, was sie machen soll“, so Edita.

© ORF

Cesár Sampson. Dass er Musik im Blut hat, bewies Cesár Sampson spätestens beim Song Contest 2018, wo er den hervorragenden dritten Platz belegte. Gerade frisch verliebt in Freundin Frederika, will er nun im Ballroom punkten. Vorbildung hat Cesár jedenfalls. „Street- und Break-Dance kann ich sehr gut. Aber alles, was mit Schritten und Paar-Tanz zusammenhängt, ist komplettes Neuland. Anders wäre es aber auch unfair, wenn ich da auch gut darin wäre“, so Sampson.

© ORF