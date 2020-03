So heiß wird’s im Ballroom

Heiß. Sie wird auch heuer wieder für einige prickelnde Aussagen als Jurorin bei der ORF-Show Dancing Stars sorgen. So viel steht schon einmal fest. Beim sexy Shooting für das Seitenblicke-Magazin zeigt sich Karina jedenfalls schon jetzt von ­ihrer Zuckerseite. Private Spitzen gegen manche Kandidaten wie bei Stefan Petzner letztes Jahr will Karina aber weglassen. „Ich werde niemanden privat angreifen oder kritisieren. Alles, was ich sage, betrifft nur den Tanz“, so die Ballerina im Talk.

© TZOe Kernmayer

Privat lebt Sarkissova seit Jahren in Ungarn mit Sohn Lev (5) – zu Hause fühlt sie sich dort aber nicht. „Ich fühle mich in Österreich wie zu Hause, und dazu habe ich auch das Recht“, so Karina.

Story. Das ganze Interview mit Karina Sarkissova lesen Sie Donnerstag im Seitenblicke-Magazin.

© TZOe Kernmayer