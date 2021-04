Großer Wirbel um Castingshow 'Starmania'. Ein Fact stört sogar Fans der Sendung.

Der Wirbel um die Castingshow " Starmania " reißt nicht ab. Zu Beginn der neu aufgelegten Castingshow stand Arabella Kiesbauer mit ihren Outfits im Mittelpunkt - der Kritik.

Wirbel um Sendung

Nun konzentriert sich der Unmut einiger Internetuser aber auf das gesamte Format: „So eine Drecks-Sendung mit miesen Leuten weit und breit!“, „Wer schaut sich auch so einen Mist an“ oder „Der ORF ist generell nicht mehr zu retten!“ Dazu Untergriffe gegen Moderatorin Arabella Kiesbauer und die Jury. Riesenwirbel um Starmania im Internet.

Starmania: Quoten-Desaster

Nach dem Quoten-Desaster im zweiten Semifinale (nur mehr 474.000 Zuseher) und den Durchschnitts-Leistungen der Final-Kandidaten stellte ÖSTERREICH am Sonntag die berechtigte Frage „ Ist Starmania noch zu retten ?“ und trat damit einen Sturm der Entrüstung los.

„Alles falsch gemacht“

Hunderte Postings im Internet und rege Diskussionen in der Austropop-Szene. Grund-Tenor: „Der ORF hat so gut wie alles falsch gemacht.“ Oder wie es Danzer-Freund Christian Becker ­formuliert: „Karaoke muss nicht zwingend zu prominenter Sendezeit sein.“ Neben Kiesbauer („Sollte man aus dem TV verbannen!“) werden vor allem die Jury („Viele Fehlentscheidungen“) und der Modus angeprangert: „Völlig schleierhaft, wie die Wertung abläuft.“

Starmania: DAS ist größter Kritikpunkt

Besonders letzterer Punkt, nämlich wie die Wertung abläuft, ist ein großes Thema im Netz. Denn dabei scheint keiner durchzublicken, wie man an den Kommentaren unter einem Starmania-Posting auf der ORF-Seite ablesen kann: "Warum ist das Ganze eigentlich live, wenn man eh nicht anrufen kann. Die seltsame und undurchsichtige Bewertung der Jury ist doch eher unseriös." Oder: "Also ich bin so enttäuscht von den neuen Regeln. Und immer heißt es Semifinale. Wie oft gibt es sowas!? Und nur die Jury bewertet? Das alte Format hat mir viel besser gefallen."

So geht es weiter bei Starmania

Ab dem 23.4. kann erstmals von den Zuschauern mitgevotet werden, heißt es von Seiten des ORF-Social-Media-Teams.