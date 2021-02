Starmania: Das sind die ersten Auftritte

Heute legt der ORF mit „Starmania“ los. oe24 war bei der Generalprobe und hat vorab die Auftritte für Sie

Comeback. Nach langen 4410 Tagen hat heute um 20.15 Uhr das Warten endlich ein Ende: Mit einer Corona-konformen Gruppen-Performance startet der ORF die fünfte Staffel von Starmania. 16 Kandidaten, darunter der coole Conchita-Verschnitt Diego Federico (Stupid Love), Hardrocker Felix Larcher (Maschin) und die bei den Proben hypernervöse Schülerin Vanessa Dulhofer (Wie schön du bist), ringen auf einer von bombastischen Megabühne und ganz ohne Saalpublikum um das Semifinale.

Nur 8 kommen weiter. Die Juroren Ina Regen, Tim Bendzko und Nina Sonnenberg lassen dabei jedoch nur acht Sänger weiter kommen. Die TV-Zuseher, beim ORF hofft man auf über 700.000, dürfen heute noch nicht mitwählen.

Fahrplan. Unter der Moderation von „Starmania-Mama“ Arabella Kiesbauer stehen noch drei weitere Quali-Runden (mit u.a. Peter-Rapp-Tochter Rebecca), zwei Semi-Finale und vier Final-Runden an. Ab Runde acht dürfen auch die ORF-Seher per Televoting mitvoten. Am 8. Mai wird dann unser neuer Popstar gekürt. Falls die Regierung bis dahin die Maßnahmen lockert, sogar vor Publikum.

