Starmania: Letzte Chance auf großes Finale

Zum vorletzten Mal geben heute die verbliebenen Starmaniacs ihr Bestes.

Langatmig. Es ist das ­dritte von vier Finals, das heute Abend im ORF über die Bühne geht. Und auch diese Ausgabe von Star­mania wird sicher noch länger diskutiert werden. Schließlich singen zu Beginn alle sechs Kandidaten ein und denselben Song – Ed Sheerans Shape Of You. Anna Buchegger versucht sich in der Rock-Version, Anna Heimrath entschied sich für die Po­wer-Balladen-Version, Fred Owusu wählte die Ori­ginal-Version für seinen Auftritt, Laura Kožul gibt die Dance-Version zum Besten, Tobias Hirsch wagt sich an die Unplugged-Version und Vanessa Dulhofer interpretiert die Piano-Balladen-Version.

Auslese. Danach wird es aber doch noch spannend, wenn die Einzelsongs präsentiert werden und dabei drei der vier Top-Finalisten vom Publikum gewählt werden. Nur ein Ticket wird diesmal von der bis jetzt harmlosen Jury vergeben.