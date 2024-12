Verschwundener Thomalla-Freund ist tot

Traurige Gewissheit für TV-Star Simone Thomalla - ihr verschwundener Freund ist tot, wie "Bild" berichtet.

TV-Star Simone Thomallas Freund hatte ihr einen Abschiedsbrief geschrieben und war danach verschwunden. Wie die deutsche "Bild"-Zeitung schreibt sei er gestorben. Das habe demnach ein Mitarbeiter der Bestattung Wels bestätigt. Er sei "für uns völlig unerwartet im 54. Lebensjahr verstorben", heißt es in der Trauerkarte der Familie, die "Bild" vorliegen soll. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung soll Mitte Jänner auf Wunsch der Familie "im Stillen" stattfinden.

Simone Thomalla und ihr Freund waren seit fünf Monaten ein Paar. Vor seinem Ableben hatte er einen Abschiedsbrief an die Schauspielerin geschickt. "Es tut mir sehr leid, was ich Dir hier nun schreibe, leider ist mein Leben so scheiße gelaufen, ich wünschte, ich hätte Dich vor 10 Jahren kennengelernt", schrieb er in dem Brief an Thomalla. "Ich habe Dich die letzten Wochen belogen, ich habe keinen Job mehr bekommen und kann auch meine Schulden nicht bezahlen."

Sein Tod trifft auch seinen Sohn, seine Eltern und seine beiden Brüder.

S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Der Telefonseelsorge-Notruf rund um die Uhr und kostenfrei unter 142 zu erreichen. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at