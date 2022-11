112 Millionen Abonnenten: "MrBeast" ist neue Nummer 1 auf Youtube

YouTube hat einen neuen König: Jimmy Donaldson alias "MrBeast" knackte die unfassbare Marke von 112 Millionen Abos.

Damit löste Donaldson die bisherige Nummer 1 Felix Kjellberg, besser bekannt als "PewDiePie", als YouTuber mit den meisten Abonnenten ab. Mittlerweile 112 Millionen Menschen – mehr als zwölf Mal soviele Einwohner wie ganz Österreich hat – schauen regelmäßig die Videos des 24-Jährigen.

Immer wieder sorgt "MrBeast" mit seinem Videos für Wirbel, indem er großzügige Geschenke an Fremde oder Obdachlose verteilt. Und das in bereits gigantischen Ausmaßen. Er verschenkt ganze Privat-Inseln, teure Luxus-Autos und Hunderttausende Euro in vielen seiner Videos.

Immer wieder müssen die Auserwählten dafür auch Challenges bestehen. So ließ Donaldson mit riesigem Aufwand mehrere Sets der Netflix-Erfolgsserie "Squid Game" nachbauen und 456 Teilnehmer um das Preisgeld von 456.000 Euro gegeneinander antreten.

Laut Forbes-Schätzung ist "MrBeast" der bestverdienendste YouTuber. 2021 soll er 54 Millionen Dollar eingenommen haben.