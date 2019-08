Glock: Emotionale Gala zum 90. Geburtstag

Am 19. Juli wurde Unternehmer-Legende Gaston Glock 90 Jahre alt. Die für diesen tag angesetzte Geburtstags-Gala musste aber leider verschoben werden, da der Industrielle und seine Ehefrau Kathrin an einer Sommergrippe laborierten. Am Freitag war es aber letztendlich so weit und Gaston Glock lud zu seinem Jubiläum ins Glock Horse Performance Center.

Robbie brachte Glock historisches Geschenk

Starbesetzt. Rund 90 handverlesene Freunde, Wegbegleiter und Geschäftspartner kamen zu dem von Kathrin Glock mit viel Liebe organisierten Fest, um dem Global Player mit Kult-Status zu gratulieren. Allen voran gab Popstar Robbie Williams ein Geburtstags-Konzert für Gaston Glock und hatte als Geschenk ein Grammofon aus den 30er-Jahren mit im Gepäck. Danach brachte auch Soul-stimme Leona Lewis dem Jubilar ein Ständchen.

© HORST Bernhard STUDIOHORST

© HORST Bernhard STUDIOHORST

© HORST Bernhard STUDIOHORST

ÖSTERREICH durfte als einziges Medium des Landes mitfeiern und erlebte ein sehr emotionales und intimes Fest, zu dem auch die Hollywood-Stars John Travolta, Hugh Grant, Kristin Davis und Grande Dame Joan Collins extra anreisten. Supermodel Naomi Campbell ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, Gaston Glock persönlich zu gratulieren und "Mr. Beachvolleyball" Hannes Jagerhofer kam direkt vom Turnier in Wien nach Kärnten um -ebenso wie die Wörthersee-Grande-Dames Inge Unzeitig und Ricki Wlaschek -mit dabei zu sein.

© HORST Bernhard STUDIOHORST

© HORST Bernhard STUDIOHORST

© HORST Bernhard STUDIOHORST

R. Wastler